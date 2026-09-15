В Пентагоне признали нехватку стратегических боеприпасов из-за войны с Ираном

Представители Пентагона признали, что в первые месяцы войны США выпустили по целям в Иране такое количество боеприпасов, что это привело к стратегическому дефициту запасов и выявило проблемные места в промышленной базе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно отчету генерального инспектора Пентагона, в интервью независимому надзорному органу Минобороны США, представители ведомства по закупкам признали, что страна имеет нехватку запасов боеприпасов.

"(Они - ред.) работают над оптимизацией процессов закупок и сроков производства, а также над созданием запасов критически важных материалов, компонентов и отдельных видов боеприпасов для быстрого реагирования в случае непредвиденных обстоятельств", - говорится в отчете.

Bloomberg пишет, этот документ который охватывает операции американских военных с войне с Ираном по состоянию на 30 июня - является официальным подтверждением проблему, которую администрация Трампа неоднократно преуменьшала.

В частности, глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно говорил, что у США якобы огромное количество запасов боеприпасов, и их намного больше, чем Америка когда-либо сможет использовать для войны.

Но согласно отчету генерального инспектора Пентагона, к концу июня в ходе войны было израсходовано боеприпасов на сумму 22,3 млрд долларов, а общие затраты за этот период составили более 33 млрд долларов.

Также Центральное командование США сообщило инспектору, что иранские военные повредили или разрушили "сотни" зданий и сооружений на американских базах в регионе, а американские дипломатические представительства в четырех странах получили повреждения из-за ударов.

Кроме того, в отчете указано, что по состоянию на конец июля в боях погибли 11 американских военнослужащих, еще семь погибли в ходе боевых действий в рамках операции "Эпическая ярость", не связанных с боевыми действиями. К концу июня в бою получили ранения более 400 военнослужащих.