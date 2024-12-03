У Пентагоні висловилися щодо активної участі військ КНДР у Росії в наступі

Участь військових КНДР у війні проти України

У листопаді Північна Корея відправила своїх військових до Росії для подальшої участі в наступальних операціях проти України. Зокрема, військовослужбовців планується задіяти для "звільнення" взятих під контроль ЗСУ районів Курської області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на кінець листопада, в Росії дислоковані 11 тисяч північнокорейських військових, але їхня кількість може зрости до 100 тисяч.

Раніше окремі військові повідомляли про участь військових КНДР у боях проти України в Харківській області. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію.

За даними видання Financial Times, в Мар'їно Курської області українські військові атакували санаторій, внаслідок чого був поранений генерал, а також вбиті декілька рядових військових КНДР. Офіційно інформація не підтверджена.

Тим часом бійці однієї з українських штурмових бригад знищили північнокорейський протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.