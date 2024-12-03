В Пентагоне высказались касательно активного участия войск КНДР в России в наступлении

"До сих пор мы не видели, чтобы северокорейские солдаты принимали активное участие в наступательных боевых действиях на линии фронта. Хотя мы ожидаем, что в определенный момент времени это, скорее всего, произойдет", - сказал генерал.

Райдер отметил, что во многих случаях военные Северной Кореи были интегрированы в российские подразделения и что Пентагону "известны сообщения о гибели солдат КНДР в результате украинских ударов по российским объектам".

При этом он добавил, что пока точное количество погибших северокорейских военных неизвестно.