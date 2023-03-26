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У Пентагоні відреагували на заяви РФ про розміщення ядерної зброї у Білорусі

Фото: у Пентагоні відреагували на заяви РФ про ядерну зброю в Білорусі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Пентагоні відреагували на заяву президента РФ Володимира Путіна щодо планів розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що США поки не бачать причин зміни готовності своїх ядерних сил, а також готовності РФ до застосування атомної зброї.

"Ми бачили повідомлення про заяву Росії і продовжуватимемо стежити за ситуацією. Ми не побачили ні причин для зміни готовності наших ядерних сил, ні ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - йдеться у заяві прес-служби Міноборони США.

У прес-службі Пентагону також наголосили, що США, як і раніше, віддані колективній обороні альянсу НАТО.

Нагадаємо, сьогодні Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.

Пізніше міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєнь у Білорусі.

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