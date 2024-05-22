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У Пентагоні відреагували на потребу України бити по Росії зброєю США

Вашингтон, США, Середа 22 травня 2024 05:36
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У Пентагоні відреагували на потребу України бити по Росії зброєю США Фото: речник Пентагону Патрік Райдер (facebook.com/Patrick S Ryder)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати не дозволяли Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю.

Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг чиновника 21 травня.

"Міністр оборони (Ллойд Остін. - ред.) підкреслив, що наша позиція щодо цього питання не змінилася", - сказав він.

Речник Пентагону додав, що США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території.

"Ми збираємося продовжити ці розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками. Ведуться дискусії про надання Україні систем протиповітряної оборони", - додав Райдер.

Нагадаємо, 20 травня Ллойд Остін заявив, що Україна не використовувала отриману від США зброю для ударів по військових об'єктах на території РФ. Він підкреслив, що Україні дозволено використовувати цю зброю виключно для захисту власної території.

Водночас група членів Палати представників Конгресу США закликала Остіна дозволити ЗСУ бити американською зброєю по цілях на території Росії.

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