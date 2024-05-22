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В Пентагоне отреагировали на потребность Украины бить по России оружием США

Вашингтон, США, Среда 22 мая 2024 05:36
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В Пентагоне отреагировали на потребность Украины бить по России оружием США Фото: пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер (facebook.com/Patrick S Ryder)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты не позволяли Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России американским оружием.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновника 21 мая.

"Министр обороны (Ллойд Остин. - ред.) подчеркнул, что наша позиция по этому вопросу не изменилась", - сказал он.

Представитель Пентагона добавил, что США сосредоточены на обеспечении Украины для освобождения ее суверенной территории.

"Мы собираемся продолжить эти разговоры с нашими украинскими партнерами, а также с нашими международными союзниками. Ведутся дискуссии о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны", - добавил Райдер.

Напомним, 20 мая Ллойд Остин заявил, что Украина не использовала полученное от США оружие для ударов по военным объектам на территории РФ. Он подчеркнул, что Украине разрешено использовать это оружие исключительно для защиты собственной территории.

В то же время группа членов Палаты представителей Конгресса США призвала Остина разрешить ВСУ бить американским оружием по целям на территории России.

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