У Пентагоні відповіли, чи отримує Іран розвіддані від РФ

Відповідаючи на питання журналіста, чи передає Росія Ірану розвіддані про позиції та пересування США, глава Пентагону зазначив, що американська розвідка за всім слідкує.

"Ми відстежуємо все. Наші командири знають про все. У нас найкраща розвідка у світі. Ми знаємо, хто з ким спілкується, навіщо вони спілкуються, наскільки точна ця інформація, і як ми враховуємо це у наших бойових планах. Тож ми розуміємо, що відбувається", - зазначив Гегсет.

За його словами, президент США Дональд Трамп оцінює та знижує усі наявні ризики, тому американський народ може бути спокійним.

"Головнокомандувач чудово обізнаний про те, хто з ким спілкується, і все, що не повинно відбуватися, чи то публічно, чи через закриті канали, виявляється і вирішується рішуче", - додав він.

Гегсет також додав, що Трамп має "унікальні" стосунки з багатьма світовими лідерами, що дозволяє йому добиватися того, чого інші президенти ніколи не змогли б.