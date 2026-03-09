RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Пентагоне ответили, получает ли Иран разведданные от РФ

10:43 09.03.2026 Пн
2 мин
Знают ли в Соединенных Штатах о возможной помощи Ирану со стороны РФ?
aimg Константин Широкун
Фото: Пит Хегсет (Getty Images)

Американские разведчики отслеживают всю помощь, которую получает Иран, и передают всю полученную информацию военному командованию.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Гегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Читайте также: Трамп сделал заявление о возможной поддержке Ирана Россией

Отвечая на вопрос журналиста, передает ли Россия Ирану разведданные о позициях и передвижениях США, глава Пентагона отметил, что американская разведка за всем следит.

"Мы отслеживаем все. Наши командиры знают обо всем. У нас лучшая разведка в мире. Мы знаем, кто с кем общается, зачем они общаются, насколько точная эта информация, и как мы учитываем это в наших боевых планах. Поэтому мы понимаем, что происходит", - отметил Гегсет.

По его словам, президент США Дональд Трамп оценивает и снижает все имеющиеся риски, поэтому американский народ может быть спокойным.

"Главнокомандующий прекрасно осведомлен о том, кто с кем общается, и все, что не должно происходить, будь то публично или через закрытые каналы, выявляется и решается решительно", - добавил он.

Гегсет также добавил, что Трамп имеет "уникальные" отношения со многими мировыми лидерами, что позволяет ему добиваться того, чего другие президенты никогда не смогли бы.

РФ в конфликте на Ближнем Востоке

Напомним, ранее Россия официально выразила поддержку Ирану в конфликте с Израилем и назвала действия западных стран в этой ситуации несправедливыми.

Также ранее Трамп прокомментировал информацию о возможной поддержке Ирана Россией на фоне американо-израильской операции на Ближнем Востоке.

По его словам, даже если Россия и передает Ирану какую-либо информацию, "они не очень хорошо выполняют свою работу, поскольку Иран не очень хорошо справляется".

