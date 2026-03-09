У Пентагоні відповіли, чи отримує Іран розвіддані від РФ
Американські розвідники відслідковують усю допомогу, яку отримує Іран, та передають усю отриману інформацію військовому командуванню.
Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Відповідаючи на питання журналіста, чи передає Росія Ірану розвіддані про позиції та пересування США, глава Пентагону зазначив, що американська розвідка за всім слідкує.
"Ми відстежуємо все. Наші командири знають про все. У нас найкраща розвідка у світі. Ми знаємо, хто з ким спілкується, навіщо вони спілкуються, наскільки точна ця інформація, і як ми враховуємо це у наших бойових планах. Тож ми розуміємо, що відбувається", - зазначив Гегсет.
За його словами, президент США Дональд Трамп оцінює та знижує усі наявні ризики, тому американський народ може бути спокійним.
"Головнокомандувач чудово обізнаний про те, хто з ким спілкується, і все, що не повинно відбуватися, чи то публічно, чи через закриті канали, виявляється і вирішується рішуче", - додав він.
Гегсет також додав, що Трамп має "унікальні" стосунки з багатьма світовими лідерами, що дозволяє йому добиватися того, чого інші президенти ніколи не змогли б.
РФ у конфлікті на Близькому Сході
Нагадаємо, раніше Росія офіційно висловила підтримку Ірану в конфлікті з Ізраїлем і назвала дії західних країн у цій ситуації несправедливими.
Також раніше Трамп прокоментував інформацію про можливу підтримку Ірану Росією на тлі американсько-ізраїльської операції на Близькому Сході.
За його словами, навіть якщо Росія і передає Ірану будь-яку інформацію, "вони не дуже добре виконують свою роботу, оскільки Іран не дуже добре справляється".