В Пентагоне ответили, получает ли Иран разведданные от РФ
Американские разведчики отслеживают всю помощь, которую получает Иран, и передают всю полученную информацию военному командованию.
Об этом заявил глава Пентагона Пит Гегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Отвечая на вопрос журналиста, передает ли Россия Ирану разведданные о позициях и передвижениях США, глава Пентагона отметил, что американская разведка за всем следит.
"Мы отслеживаем все. Наши командиры знают обо всем. У нас лучшая разведка в мире. Мы знаем, кто с кем общается, зачем они общаются, насколько точная эта информация, и как мы учитываем это в наших боевых планах. Поэтому мы понимаем, что происходит", - отметил Гегсет.
По его словам, президент США Дональд Трамп оценивает и снижает все имеющиеся риски, поэтому американский народ может быть спокойным.
"Главнокомандующий прекрасно осведомлен о том, кто с кем общается, и все, что не должно происходить, будь то публично или через закрытые каналы, выявляется и решается решительно", - добавил он.
Гегсет также добавил, что Трамп имеет "уникальные" отношения со многими мировыми лидерами, что позволяет ему добиваться того, чего другие президенты никогда не смогли бы.
РФ в конфликте на Ближнем Востоке
Напомним, ранее Россия официально выразила поддержку Ирану в конфликте с Израилем и назвала действия западных стран в этой ситуации несправедливыми.
Также ранее Трамп прокомментировал информацию о возможной поддержке Ирана Россией на фоне американо-израильской операции на Ближнем Востоке.
По его словам, даже если Россия и передает Ирану какую-либо информацию, "они не очень хорошо выполняют свою работу, поскольку Иран не очень хорошо справляется".