У Пентагоні відповіли, чи може Україна використовувати ракети GLSDB для звільнення Криму

Так, бригадний генерал ВПС США відповів на запитання журналістів, чи передбачає передача далекобійних ракет GLSDB використання їх для ударів по військових об'єктах РФ у Криму.

Райдер зазначив, що боєприпаси дадуть можливість ЗСУ вражати ворожі цілі на більшій відстані.

"Що стосується українських планів стосовно операцій, то очевидно, що це їхнє рішення. Вони (українці - ред.) головні в цьому", - вказав представник Пентагону.

Водночас генерал підкреслив, що не має наміру обговорбювати можливі майбутні операції. Однак додав, що проводилася робота, аби забезпечити можливості, які дозволять захисникам України "бути ефективними на полі бою".