В Пентагоне ответили, может ли Украина использовать ракеты GLSDB для освобождения Крыма

Украина самостоятельно должна решать какие операции проводить для освобождения своих территорий от российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона Патрика Райдера во время пресс-конференции.
Так, бригадный генерал ВВС США ответил на вопрос журналистов, предусматривает ли передача дальнобойных ракет GLSDB использование их для ударов по военным объектам РФ в Крыму.
Райдер отметил, что боеприпасы дадут возможность ВСУ поражать вражеские цели на большем расстоянии.
"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они (украинцы - ред.) главные в этом", - указал представитель Пентагона.
В то же время генерал подчеркнул, что не намерен обсуждать возможные будущие операции. Однако добавил, что проводилась работа, чтобы обеспечить возможности, позволяющие защитникам Украины "быть эффективными на поле боя".
Напомним, США официально предоставляют очередной крупный пакет военной помощи для Украины.
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