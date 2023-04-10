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У Пентагоні все ще не можуть оцінити масштаби витоку документів, які стосуються України, - CNN

Фото: у Пентагоні все ще не можуть оцінити масштаби витоку документів, які стосуються України (wikimedia Touch Of Light)
Автор: Наталія Кава

У Пентагоні все ще оцінюють масштаб витоку секретної інформації, який стався останніми тижнями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву помічника міністра оборони у зв'язках з громадськістю Сполучених Штатів Кріса Мігера CNN.

За його словами, Міністерство оборони США цілодобово працює над тим, що перевірити обсяг витоку документів.

"Ми все ще з’ясовуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми. Були зроблені кроки для більш детального вивчення того, як і кому поширюється така інформація. Ми також все ще намагаємося оцінити, що може бути там", - сказав він.

Мігер також розповів, що міністр оборони Ллойд Остін вперше дізнався про витік інформації 6 квітня. Після цього він доручив щоденно скликати високопоставлених керівників на нараду.

У Пентагоні працюють над тим, щоб визначити, чи стосується витоку секретних матеріалів відділ законодавчих питань, зв’язків із громадськістю, політики, генерального юрисконсульта, розвідки та безпеки, а також офіси об’єднаного персоналу Міністерства оборони.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня видання The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує можливий витік секретної інформації про стан української армії та плани США та НАТО щодо підтримки України.

Згодом стало відомо, що невідомі злили в мережу та інші дані, дійсність яких не підтверджена.

Проте, за даними CNN, командування України змінило деякі військові плани через "відплив" документів.

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