RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Пентагоне все еще не могут оценить масштабы утечки документов, касающихся Украины, - CNN

Фото: в Пентагоне все еще не могут оценить масштабы утечки документов, касающихся Украины (wikimedia Touch Of Light)
Автор: Наталья Кава

В Пентагоне все еще оценивают масштаб утечки секретной информации, произошедший в последние недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника министра обороны по связям с общественностью Соединенных Штатов Криса Мигера CNN.

По его словам, Министерство обороны США круглосуточно работает над тем, что проверить объем утечки документов.

"Мы все еще выясняем, как это произошло, а также масштабы проблемы. Были сделаны шаги для более подробного изучения того, как и кому распространяется такая информация. Мы также все еще пытаемся оценить, что может быть там", - сказал он.

Мигер также рассказал, что министр обороны Ллойд Остин впервые узнал об утечке информации 6 апреля. После этого он поручил ежедневно созвать высокопоставленных руководителей на совещание.

В Пентагоне работают над тем, чтобы определить, касается ли утечки секретных материалов отдела законодательных вопросов, связей с общественностью, политики, генерального юрисконсульта, разведки и безопасности, а также офисы объединенного персонала Министерства обороны.

Напомним, в конце прошлой недели издание The New York Times сообщило, что Пентагон расследует возможную утечку секретной информации о состоянии украинской армии и планах США и НАТО по поддержке Украины.

Впоследствии стало известно, что неизвестные слили в сеть и другие данные, подлинность которых не подтверждена.

Однако, по данным CNN, командование Украины изменило некоторые военные планы из-за "утечки" документов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиУтечка данныхВойна России против Украины