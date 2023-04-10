В Пентагоне все еще не могут оценить масштабы утечки документов, касающихся Украины, - CNN

По его словам, Министерство обороны США круглосуточно работает над тем, что проверить объем утечки документов.

"Мы все еще выясняем, как это произошло, а также масштабы проблемы. Были сделаны шаги для более подробного изучения того, как и кому распространяется такая информация. Мы также все еще пытаемся оценить, что может быть там", - сказал он.

Мигер также рассказал, что министр обороны Ллойд Остин впервые узнал об утечке информации 6 апреля. После этого он поручил ежедневно созвать высокопоставленных руководителей на совещание.

В Пентагоне работают над тем, чтобы определить, касается ли утечки секретных материалов отдела законодательных вопросов, связей с общественностью, политики, генерального юрисконсульта, разведки и безопасности, а также офисы объединенного персонала Министерства обороны.