У Пентагоні розповіли, навіщо американські військові знаходяться в Україні

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, що в Україні дійсно знаходиться невелика группа американських військових. Вони підтримують Офіс військових аташе США та забезпечують безпеку посольства в Києві.

Як повідомляє РБК-Україна, про під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, пише Укрінформ.