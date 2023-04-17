В Пентагоне рассказали, зачем американские военные находятся в Украине

В Министерстве обороны США заявили, что в Украине действительно находится небольшая группа американских военных. Они поддерживают Офис военных атташе США и обеспечивают безопасность посольства в Киеве.
Как сообщает РБК-Украина, о ходе брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет Укринформ.
"Хочу обратить внимание на то, что мы видели в публикациях прессы и что требует от нас изложения фактов по военному присутствию США в Украине. Мы публично заявляли ранее, что в Украине присутствуют небольшие военные подразделения США для оказания критически важной поддержки посольства США", - рассказала она.
Сингх отметила, что американские военные не являются участниками боевых действий в Украине. Но одними из их обязанностей есть мониторинг оборонной поддержки ВСУ.
Напомним, ранее Алексей Резников заявил, что слитые в сети данные США об украинской армии уже не актуальны.
При этом секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что "слитые документы" не повлияют на планы ВСУ, поскольку у военных много вариантов действия, а решение о контрнаступлении принимается в последний момент.
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