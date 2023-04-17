В Пентагоне рассказали, зачем американские военные находятся в Украине

В Министерстве обороны США заявили, что в Украине действительно находится небольшая группа американских военных. Они поддерживают Офис военных атташе США и обеспечивают безопасность посольства в Киеве.

Как сообщает РБК-Украина, о ходе брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет Укринформ.