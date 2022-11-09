UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Пентагоні розповіли, як Україні можуть допомогти впоратися з блекаутами

Фото: Україні готують допомогу, щоб вирішити проблему блекаутів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки разом з іншими країнами та партнерами планують передати Україні електрогенератори, водоочисну, опалювальну та іншу спецтехніку, розповів представник Пентагону Патрік Райдер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Представник Міноборони США в ході брифінгу зазначив, що в результаті російських ракетних ударів було "виведено з ладу значну частину" української енергетичної інфраструктури.

Так, Штати обговорюють із партнерами надання допомоги для запобігання блекаутам у ряді регіонів України.

"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти", - розповів Райдер.

Співробітник Пентагону уточнив, що розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів та іншої спеціальної техніки.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на вечір 8 листопада відключено від електропостачання близько 4 мільйонів українців у 14 областях, у тому числі в Києві.

Нагадаємо також, що перед цим прем'єр Денис Шмигаль розповів, яку допомогу Україна отримала від партнерів для відновлення енергетичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСлужба безпеки УкраїниСполучені Штати Америкивідключеня світлаблекаут