У Пентагоні розповіли, як Україні можуть допомогти впоратися з блекаутами

Представник Міноборони США в ході брифінгу зазначив, що в результаті російських ракетних ударів було "виведено з ладу значну частину" української енергетичної інфраструктури.

Так, Штати обговорюють із партнерами надання допомоги для запобігання блекаутам у ряді регіонів України.

"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти", - розповів Райдер.

Співробітник Пентагону уточнив, що розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів та іншої спеціальної техніки.