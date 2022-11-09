В Пентагоне рассказали, как Украине могут помочь справиться с блэкаутами

Представитель Минобороны США в ходе брифинга отметил, что в результате российских ракетных ударов была "выведена из строя значительная часть" украинской энергетической инфраструктуры.

Так, Штаты обсуждают с партнерами оказание помощи для предотвращения блэкаутов в ряде регионов Украины.

"Я могу сказать, что это обсуждается с точки зрения того, как США, союзники и партнеры могут помочь", - рассказал Райдер.

Сотрудник Пентагона уточнил, что рассматриваются, в частности, возможные поставки генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и прочей специальной техники.