У Пентагоні озвучили реальні терміни розмінування Ормузької протоки

Повне очищення Ормузької протоки від іранських мін може тривати шість місяців. Пентагон попереджає, що через це високі ціни на нафту та газ зберігатимуться навіть після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Оцінка Пентагону та економічні ризики

Як зазначає видання, високопосадовці Міністерства оборони США на секретному брифінгу повідомили законодавців, що операція з повного очищення водного шляху навряд чи завершиться до кінця 2026 року.

Це означає, що світові ціни на нафту та бензин можуть залишатися рекордно високими протягом тривалого часу навіть після підписання мирної угоди.

За даними американської розвідки, Іран міг встановити понад 20 мін в акваторії протоки. Використання GPS-технологій для їх розміщення значно ускладнює роботу американських сил, оскільки такі об'єкти важко зафіксувати в момент встановлення.

Ситуація в Ормузькій протоці

Ормузька протока є критично важливим маршрутом, через який проходить близько 20% світового обсягу нафти. Наразі судноплавство фактично зупинене через мінну загрозу та регулярні обстріли танкерів з боку іранських сил.

Пентагон розглядає різні сценарії розмінування, зокрема залучення спеціалізованих гелікоптерів, використання підводних безпілотників та роботу водолазів-саперів для знешкодження вибухівки.

Експерти попереджають, що навіть часткова непридатність протоки через загрозу вибухів відлякуватиме страховиків та судновласників.

"Небагато людей захочуть ризикнути", - зазначив експерт з іранської дипломатії Річард Неф'ю.

Політичний контекст у США

Тривала криза в Перській затоці та висока вартість пального (понад 4 долари за галон) створюють суттєвий тиск на адміністрацію президента США Дональда Трампа напередодні проміжних виборів у листопаді.

Хоча президент заявляв у Truth Social, що "Іран за допомогою США видаляє всі морські міни", оцінки військових є значно песимістичнішими.

"Шестимісячне закриття Ормузької протоки є неможливим і абсолютно неприйнятним", - цитують у Пентагоні позицію міністра оборони Піта Хегсета, водночас визнаючи складність технічного виконання робіт.