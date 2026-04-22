В Пентагоне озвучили реальные сроки разминирования Ормузского пролива

Полная очистка Ормузского пролива от иранских мин может занять шесть месяцев. Пентагон предупреждает, что из-за этого высокие цены на нефть и газ будут сохраняться даже после завершения войны.

Оценка Пентагона и экономические риски

Как отмечает издание, чиновники Министерства обороны США на секретном брифинге сообщили законодателям, что операция по полной очистке водного пути вряд ли завершится до конца 2026 года.

Это означает, что мировые цены на нефть и бензин могут оставаться рекордно высокими в течение длительного времени даже после подписания мирного соглашения.

По данным американской разведки, Иран мог установить более 20 мин в акватории пролива. Использование GPS-технологий для их размещения значительно усложняет работу американских сил, поскольку такие объекты трудно зафиксировать в момент установки.

Ситуация в Ормузском проливе

Ормузский пролив является критически важным маршрутом, через который проходит около 20% мирового объема нефти. Сейчас судоходство фактически остановлено из-за минной угрозы и регулярных обстрелов танкеров со стороны иранских сил.

Пентагон рассматривает различные сценарии разминирования, в частности привлечение специализированных вертолетов, использование подводных беспилотников и работу водолазов-саперов для обезвреживания взрывчатки.

Эксперты предупреждают, что даже частичная непригодность пролива из-за угрозы взрывов будет отпугивать страховщиков и судовладельцев.

"Немногие захотят рискнуть", - отметил эксперт по иранской дипломатии Ричард Нефью.

Политический контекст в США

Продолжающийся кризис в Персидском заливе и высокая стоимость топлива (более 4 долларов за галлон) создают существенное давление на администрацию президента США Дональда Трампа накануне промежуточных выборов в ноябре.

Хотя президент заявлял в Truth Social, что "Иран с помощью США удаляет все морские мины", оценки военных значительно пессимистичнее.

"Шестимесячное закрытие Ормузского пролива невозможно и абсолютно неприемлемо", - цитируют в Пентагоне позицию министра обороны Пита Хегсета, одновременно признавая сложность технического выполнения работ.