У Пентагоні оцінили рівень загрози російського вторгнення з Білорусі

Він зазначив, що Пентагон продовжує слідкувати за ситуацією.

"Прямо зараз немає ознак, що росіяни мають намір використовувати її як новий фронт. Але знову ж таки ми продовжуємо відстежувати ситуацію дуже уважно, і, наскільки я знаю, тим самим зайняті українці", - заявив він.

Раніше в Міноборони України заявили, що білоруський напрямок може бути використаний російською армією для нового нападу на Україну, але для цього їм потрібно сконцентрувати сили на кількох місцях.

Докладніше про можливу загрозу повторного наступу з Білорусі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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