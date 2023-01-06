UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Пентагоні оцінили рівень загрози російського вторгнення з Білорусі

Фото: у Пентагоні відповіли, чи є загроза нападу з Білорусі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Військові США не вбачають ознак того, що Росія може готуватися до наступу на Україну з боку Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера.

Він зазначив, що Пентагон продовжує слідкувати за ситуацією.

"Прямо зараз немає ознак, що росіяни мають намір використовувати її як новий фронт. Але знову ж таки ми продовжуємо відстежувати ситуацію дуже уважно, і, наскільки я знаю, тим самим зайняті українці", - заявив він.

Раніше в Міноборони України заявили, що білоруський напрямок може бути використаний російською армією для нового нападу на Україну, але для цього їм потрібно сконцентрувати сили на кількох місцях.

Докладніше про можливу загрозу повторного наступу з Білорусі читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонБілорусь