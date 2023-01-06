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В Пентагоне оценили уровень угрозы российского вторжения с Беларуси

Фото: в Пентагоне ответили, есть ли угроза нападения с Беларуси (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Военные США не видят признаков того, что Россия может готовиться к наступлению на Украину со стороны Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Он отметил, что Пентагон продолжает следить за ситуацией.

"Прямо сейчас нет признаков, что россияне намерены использовать ее как новый фронт. Но опять-таки мы продолжаем отслеживать ситуацию очень пристально, и, насколько я знаю, тем же заняты украинцы", - заявил он.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что белорусское направление может быть использовано российской армией для нового нападения на Украину, но для этого им нужно сконцентрировать силы на нескольких местах.

Подробнее о возможной угрозе повторного наступления из Беларуси читайте в материале РБК-Украина.

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