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У Пентагоні оцінили рівень загрози російського вторгнення з Білорусі

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Вашингтон, П'ятниця 06 січня 2023 00:49
У Пентагоні оцінили рівень загрози російського вторгнення з Білорусі Фото: у Пентагоні відповіли, чи є загроза нападу з Білорусі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Військові США не вбачають ознак того, що Росія може готуватися до наступу на Україну з боку Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера.

Він зазначив, що Пентагон продовжує слідкувати за ситуацією.

"Прямо зараз немає ознак, що росіяни мають намір використовувати її як новий фронт. Але знову ж таки ми продовжуємо відстежувати ситуацію дуже уважно, і, наскільки я знаю, тим самим зайняті українці", - заявив він.

Раніше в Міноборони України заявили, що білоруський напрямок може бути використаний російською армією для нового нападу на Україну, але для цього їм потрібно сконцентрувати сили на кількох місцях.

Докладніше про можливу загрозу повторного наступу з Білорусі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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