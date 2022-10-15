У Пентагоні обговорюють фінансування роботи Starlink в Україні, - Associated Press
У міністерстві оборони США взяли до уваги прохання засновника Space X Ілона Маска щодо фінансування роботи Starlink в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Агентство, посилаючись на джерела у Пентагоні, пише, що відповідне питання вже обговорювалося на рівні керівництва, але остаточного рішення ще немає.
Журналісти AP також вказують, що Міноборони Сполучених Штатів підтримує зв'язок із Ілоном Маском щодо фінансування роботи систем Starlink в Україні.
До слова, раніше заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг розповіла, що у відомстві не виключили можливості співпраці українських військових та інших операторів супутникового зв'язку та Інтернету.
Нагадаємо, Space X звернулася до Пентагону із закликом взяти на себе фінансування послуги Starlink в Україні.
У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі протягом невизначеного періоду часу".
Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "Маск не хоче фінансувати Starlink в Україні. Що відбувається і які причини".
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