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У Пентагоні назвали передумову для надання Україні сучасних танків

Фото: у Пентагоні назвали передумову для надання Україні сучасних танків (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США можуть надати Україні сучасні танки, проте для цього ЗСУ треба навчитися володіти ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського журналіста Джека Детча.

Представник Міністерства оборони США заявив, що "танки знаходяться на столі" для ЗСУ, але Україна має продемонструвати здатність використовувати їх перед тим, як буде прийнято рішення відправити партію.

Він зазначив, що західні країни вже надали Україні танки радянських часів.

Нагадаємо, Міноборони Німеччини відмовляється передавати Україні бойові танки, про що неодноразово заявляла голова відомства та канцлер Олаф Шольц.

Така позиція Берліна пояснюється тим, що жодна країна НАТО поки що не зважилася на такий крок.

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Пентагон