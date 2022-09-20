В Пентагоне назвали предпосылку для предоставления Украине современных танков

Представитель Министерства обороны США заявил, что "танки находятся на столе" для ВСУ, но Украина должна будет продемонстрировать способность использовать их перед тем, как будет принято решение отправить партию.

Он отметил, западные страны уже предоставили Украине танки советских времен.

Напомним, Минобороны Германии отказывается передавать Украине боевые танки, о чем неоднократно заявляла глава ведомства и канцлер Олаф Шольц.

Такая позиция Берлина объясняется тем, что ни одна страна НАТО пока не решилась на такой шаг.

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