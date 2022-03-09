В Пентагоне не в восторге от предложения Польши о МиГ-29 для Украины

"Перспектива того, что истребители, "находящиеся в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки", вылетят с базы США/НАТО в Германии и пролетят в воздушном пространстве, в котором воюет Россия с Украиной, вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО", - отметил он.

По словам Кирби, американской стороне "просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование".

"Мы продолжим консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным логистическим проблемам, которые оно представляет, но мы не считаем предложение Польши резонным", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона о помощи Украине в обеспечении безопасности.

В Пентагоне также добавили, что решение о передаче польских самолетов Украине "в конечном итоге остается за польским правительством".