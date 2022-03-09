У Пентагоні не в захваті від пропозиції Польщі щодо МіГ-29 для України

"Перспектива того, що винищувачі, "які знаходяться в розпорядженні уряду Сполучених Штатів Америки", вилетять з бази США/НАТО в Німеччині та пролетять в повітряному просторі, в якому воює Росія з Україною, викликає серйозну занепокоєність у всього альянсу НАТО", - зазначив він.

За словами Кірбі, американській стороні "просто не ясно, чи є для цього істотне обґрунтування".

"Ми продовжимо консультації з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання і складних логістичних проблем, які воно представляє, але ми не вважаємо пропозицію Польщі доречною", - йдеться в заяві прес-секретаря Пентагону про допомогу Україні в забезпеченні безпеки.

У Пентагоні також додали, що рішення про передачу польських літаків Україні "в кінцевому підсумку залишається за польським урядом".