Польша готова незамедлительно передать США истребители МиГ-29. Их может получить Украина
Польские власти решили немедленно перевезти свои истребители МиГ-29 на базу американских ВВС в немецком Рамштайне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Portal Gov.pl.
Польша после консультаций правительства и президента решила передать американцам все свои МиГи.
"В то же время Польша просит США предоставить ей подержанные самолеты с аналогичными эксплуатационными возможностями. Польша готова немедленно согласовать условия покупки этих машин", – говорится в заявлении МИД.
Кроме того, польское правительство призвало других членов НАТО, на вооружении которых есть самолеты МиГ-29, тоже передать их Соединенным Штатам. Скорее всего, потом они будут переданы Украине для противостояния агрессии РФ.
Напомним, что директор ЦРУ спрогнозировал удвоение Путиным усилий в войне против Украины.
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