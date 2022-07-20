У Пентагоні спрогнозували майбутнє війни Росії проти України

Війна Росії проти України має великі шанси залишитися в майбутньому затяжним конфліктом.

Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.