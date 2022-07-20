ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Пентагоні спрогнозували майбутнє війни Росії проти України

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 20 липня 2022 23:22
У Пентагоні спрогнозували майбутнє війни Росії проти України Фото: генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війна Росії проти України має великі шанси залишитися в майбутньому затяжним конфліктом.

Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

"Сьогодні вже 147-й день з дня російського вторгнення в Україну, незаконного і неспровокованого, великомасштабного, сильний проти слабкого. Ця боротьба, швидше за все, залишиться затяжним конфліктом", - зазначив Міллі, виступаючи в Пентагоні.

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, перша леді України Олена Зеленська виступила перед Конгресом США. У своїй промові вона закликала передати українським військовим системи ППО.

Також ми писали, що протиповітряна оборона України отримає від США дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Пентагон
NEWS
Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело
Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень