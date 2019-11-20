В Пентагоне сообщили, когда США выплатит всю сумму военной помощи Украине

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Правительство США ускорит процедуру выплаты военной помощи

Правительство США планирует выплатить оставшиеся 35,2 млн долларов военной помощи Украине в ближайшее время. Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Пентагона подполковника Томаса Кэмпбелла, правительство обязуется выплатить средства в соответствии с заключенным договором, по которому Украина должна получить всю сумму в 250 млн долларов до конца 2019 года.

"Конгресс не руководил ускоренным обязательством фондов. Департамент тем не менее ускоряет процесс предоставления санкционированной помощи Украине и обязуется как можно быстрее выделить эти средства в соответствии с процедурами заключения договоров, как того требует закон", - сообщил Кэмпбелл.

Ранее РБК-Украина писало, что 19 ноября сенаторы США обратились в Пентагон по вопросу военной помощи Украине. Демократы отправили письмо на имя министра обороны США Марка Эспера, требуя ответа, почему Украина не получила всей обещанной помощи.

Напомним, задержка выплаты военной помощи в США Украине стало поводом для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа Палатой представителей американского Конгресса. В ходе открытых слушаний по делу об импичменте посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что замораживание военной помощи для Украины со стороны США было по указанию Трампа, который требовал начать дело против бывшего вице-премьера Джо Байдена.