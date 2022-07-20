В Пентагоне рассказали, с какой скоростью в Украину поступают системы HIMARS
Фото: с какой скоростью в Украину поступают системы HIMARS (Getty Images)
США обучили 200 украинских военнослужащих применению реактивных систем залпового огня HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.
"Оружие доставляется из США в течение 48 часов после решения Байдена, а на передовую - после двухнедельного обучения", - рассказал Марк Милли.
Напомним, США и партнеры передадут Украине 20 реактивных систем HIMARS.
Сегодня США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, который включает четыре HIMARS.