У Пентагоні розповіли, з якою швидкістю в Україну надходять системи HIMARS

Фото: з якою швидкістю в Україну надходять системи HIMARS (Getty Images)

США навчили 200 українських військовослужбовців застосуванню реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

"Зброя доставляється зі США протягом 48 годин після рішення Байдена, а на передову - після двотижневого навчання", - розповів Марк Міллі.