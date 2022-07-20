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У Пентагоні розповіли, з якою швидкістю в Україну надходять системи HIMARS

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Україна, Середа 20 липня 2022 21:00
У Пентагоні розповіли, з якою швидкістю в Україну надходять системи HIMARS Фото: з якою швидкістю в Україну надходять системи HIMARS (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

США навчили 200 українських військовослужбовців застосуванню реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

"Зброя доставляється зі США протягом 48 годин після рішення Байдена, а на передову - після двотижневого навчання", - розповів Марк Міллі.

Нагадаємо, США та партнери передадуть Україні 20 реактивних систем HIMARS.

Сьогодні США анонсували новий пакет військової допомоги для України, який включає чотири HIMARS.

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