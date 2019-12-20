В Пентагоне работают над защитой выборов-2020 от иностранного вмешательства

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон делает все возможное для того, чтобы гарантировать защиту президентских выборов в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отвечая на вопрос о том, какие дополнительные меры принимаются для защиты будущих выборов, и обеспокоены ли в Пентагоне "конкретно взятыми странами", включая "Россию или Украину", Марк Эспер сказал, что не может вдаваться в детали, потому что большая часть этой информации является секретной.

Министерство обороны, по словам Эспера, задействовано в общих правительственных усилиях по защите выборов, в том числе, с помощью киберкомандования и других подразделений Пентагона. Таким образом, сказал Эспер, удалось не допустить вмешательства в промежуточные выборы в 2018 году.

"Мы продолжаем следить, и будьте уверены, что мы понимаем, какого рода это угрозы, и мы изучаем эти угрозы, их происхождение. Главное - мы сохраняем целостность нашего демократического процесса, наши выборы являются свободными от внешнего влияния. Я уверен, что мы прямо сейчас делаем все возможное, чтобы гарантировать, что так будет и в 2020 году", - сказал глава Пентагона.

Ранее сообщалось, что у Федерального бюро расследований (ФБР) США нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года.

Напомним, член сената Конгресса США от Республиканской партии Майк Крэйпо заблокировал попытку демократов принять резолюцию о санкциях за вмешательство в американские выборы.