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Украинцы в США могут сыграть ключевую роль на выборах президента в 2020, - The Hill

Новости » Политика     09.12.2019 - 01:15
Украинцы в США могут сыграть ключевую роль на выборах президента в 2020, - The Hill
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Штатах проживает около 1,5 млн украинцев

Украинцы, которые проживают в Соединенных Штатах, могут сыграть ключевую роль на выборах американского президента в 2020 году. Как передает РБК-Украина, об этом пишет The Hill.

Издание отмечает, что украинцы болезненно реагируют, как президент США Дональд Трамп и его однопартийцы "атакуют" их историческую родину, называя Украину "центром коррупции".

"Высокообразованные и политически активные, американские украинцы составляют значительную часть населения в ключевых штатах с неопределенной политической ориентацией. Большинство из 1-1,5 млн украинцев живут в Калифорнии и Нью-Йорке, но более 100 тысяч живут в Пенсильвании - здесь Трамп выиграл в 2016 году с перевесом менее чем в 45 тыс. голосов. Кроме того, украинцами себя называют 64 тыс. жителей в "неопределенной", - пишет The Hill.

пресс-Секретаря Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский отметил, что немало американских украинцев переживают, что эта ситуация в будущем еще более негативно повлияет на отношения США и Украины.

Издание также подчеркивает, что неспособность предоставить Украине вооружение от адміністраціїпопереднього президента США - Барака Обамы - настроила часть украинской диаспоры против Демократической партии.

Также на настроения диаспоры, по мнению издания, негативно влияет произнесения Тромпом теории о том, будто сервер Национального комитета Демократической партии в 2016 году сломала Украина, а не Россия.

Кроме того, много людей недовольны намерениями Трампа пригласить в США президента России Владимира Путина и в целом "украинцев в США не утешает благосклонное отношение к бывшего агента КГБ".

"Демократы, четко не определились с внешнеполитическими приоритетами, тожможуть потерять когорту избирателей среди украинской диаспоры и остальных иммигрантов из Восточной Европы, которым тоже небезразлична угроза со стороны Путина", - заключает The Hill.

Напомним, по данным американской разведки, Россия в ходе спецоперации пыталась переложить вину за вмешательство в выборы США в 2016 году на Украину. Разведка убеждена, что с 2017 года россияне распространяют смесь уже опровергнутых конспиративных теорий вместе с реальными фактами для того, чтобы навести на мысль, что Киев, а не Москва, ответственен за взломы компьютеров Демократической партии и другие попытки вмешательства.

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