В Пентагоне подтвердили, что буксир "Василий Бех" уничтожен ракетой "Гарпун", - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Washington Post Дэна Ламота.

По его словам, ВСУ поразили российский военно-морской буксир по крайней мере одной ракетой "Гарпун". Источник в Пентагоне также сообщил, что ракеты произведены в США, но поставлялись Украине третьей страной.

Как известно, в ночь на 17 июня Военно-морские силы Украины ракетами класса "Земля-поверхность" точно поразили российский буксир. Удар по нему пришелся в то время, когда он перевозил на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.

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