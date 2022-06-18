У Пентагоні підтвердили, що буксир "Василий Бех" знищений ракетою "Гарпун", - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Washington Post Дена Ламота.

За його словами, ЗСУ вразили російський військово-морський буксир принаймні однією ракетою "Гарпун". Джерело в Пентагоні також повідомило, що ракети вироблені в США, але поставлялися Україні третьою країною.

Як відомо, в ніч на 17 червня Військово-морські сили України ракетами класу "Земля-поверхня" точно вразили російський буксир. Удар по ньому припав в той час, коли він перевозив на острів Зміїний боєприпаси, озброєння і особовий склад ЧФ РФ.

Раніше повідомлялося, що Чорноморський флот РФ звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" у Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.