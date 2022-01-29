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В Пентагоне оценили вероятность вторжения России в Украину

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Суббота 29 января 2022 06:08
В Пентагоне оценили вероятность вторжения России в Украину Фото: глава Пентагона США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наращивание войск РФ на границе с Украиной открывает для президента России Путина разные варианты действий. В том числе рассматривается и полномасштабное вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Остин уточнил, что об окончательном решении Путина ему не известно.

"Хотя мы не считаем, что президент Путин уже принял окончательное решение использовать эти силы против Украины, сейчас у него точно есть такая возможность", - сказал он.

Глава Минобороны добавил, что РФ может использовать вооруженные силы, состоящие из более 100 000 военных, чтобы захватить украинские города и "значительные территории". Также Россия может прибегнуть к провокационным политическим действиям, например, признанию уже оккупированных украинских территорий.

Представитель генштаба США генерал Марк Милли нарисовал мрачную картину российских военных возможностей вокруг Украины, заявив, что там есть не только сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, но и возможности кибер- и радиоэлектронной борьбы, а также силы специальных операций. Он сказал, что это самое масштабное наращивание, которое он видел за последнее время, и призвал Путина выбрать дипломатический путь, а не конфликт.

“Если Россия решит вторгнуться в Украину, это не станет безоплатной акцией с точки зрения потерь и других значительных последствий”, - сказал Милли.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины сегодня более боеспособны, чем в 2014 году, когда Россия захватила Крым и поддержала пророссийских сепаратистов Донбасса.

Ранее мы писали, что глава Пентагона заявил об угрозе вторжения России в Украину: конфликт не является неизбежным.

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