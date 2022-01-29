У Пентагоні оцінили ймовірність вторгнення Росії в Україну

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій. У тому числі розглядається і повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Остін уточнив, що про остаточне рішення Путіна йому не відомо.

"Хоча ми не вважаємо, що президент Путін вже прийняв остаточне рішення використовувати ці сили проти України, зараз у нього точно є така можливість", - сказав він.

Глава Міноборони додав, що РФ може використовувати збройні сили, що складаються з понад 100 000 військових, щоб захопити українські міста і "значні території". Також Росія може вдатися до провокаційних політичних дій, наприклад, визнання вже окупованих українських територій.

Представник Генштабу США генерал Марк Міллі намалював похмуру картину російських військових можливостей навколо України, заявивши, що там є не тільки сухопутні війська, військово-морські і військово-повітряні сили, а й можливості кібер- і радіоелектронної боротьби, а також сили спеціальних операцій. Він сказав, що це наймасштабніше нарощування, яке він бачив за останній час, і закликав Путіна вибрати дипломатичний шлях, а не конфлікт.

"Якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну, це не стане безоплатною акцією з точки зору втрат та інших значних наслідків", - сказав Міллі.

Він зазначив, що Збройні сили України сьогодні більш боєздатні, ніж у 2014 році, коли Росія захопила Крим і підтримала проросійських сепаратистів Донбасу.