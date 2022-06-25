UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Пентагоне оценили ситуацию вокруг Северодонецка и поставок оружия

Фото: в Пентагоне оценили ситуацию вокруг Северодонецка и поставок оружия (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Минобороны США считают, что наступление российских войск в Луганской области преувеличено, а возможный временный выход ВСУ из Северодонецка существенно не повлияет на позиции врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Источник военного ведомства отметил, что временный выход украинских войск из Северодонецка лишь улучшит оборонные позиции ВСУ.

"Отходя из Северодонецка, ВСУ занимают положение, в котором смогут лучше держать оборону", - сказал он.

В Пентагоне также заявили, российские силы пытаются, но не могут нацелиться на западное оружие, поступающее в Украину.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ придется отойти от Северодонецка.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты сосредоточили основные усилия на захвате Северодонецка.

В Минобороны заявили, что информация о местах пребывания подразделений Вооруженных сил Украины является закрытой. В частности, не раскрываются и данные о позициях украинских войск в Северодонецке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северодонецк