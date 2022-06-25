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У Пентагоні оцінили ситуацію навколо Сєвєродонецька і постачання зброї

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Вашингтон, Субота 25 червня 2022 02:15
У Пентагоні оцінили ситуацію навколо Сєвєродонецька і постачання зброї Фото: у Пентагоні оцінили ситуацію навколо Сєвєродонецька і поставок зброї (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Міноборони США вважають, що наступ російських військ в Луганській області перебільшено, а можливий тимчасовий вихід ЗСУ з Сєвєродонецька істотно не вплине на позиції ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Джерело військового відомства зазначило, що тимчасовий вихід українських військ з Сєвєродонецька лише поліпшить оборонні позиції ЗСУ.

"Відходячи з Сєвєродонецька, ЗСУ займають положення, в якому зможуть краще тримати оборону", - сказав він.

У Пентагоні також заявили, російські сили намагаються, але не можуть націлитися на Західну зброю, що надходить в Україну.

Нагадаємо, голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ доведеться відійти від Сєвєродонецька.

Раніше Генштаб повідомляв, що окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Сєвєродонецька.

У Міноборони заявили, що інформація про місця перебування підрозділів Збройних сил України є закритою. Зокрема, не розкриваються і дані про позиції українських військ у Сєвєродонецьку.

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Сєвєродонецьк
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