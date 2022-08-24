В Пентагоне объяснили, почему США не передают свои самолеты Украине

Фото: Россияне обстреляли Бахмут из реактивной артиллерии, есть жертвы (mi.in.ua)

В последнем пакете военной помощи для Украины до сих пор нет истребителей. В США пояснили, что этот процесс займет годы, поэтому проще переоборудовать текущие украинские самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую журналистку Кейтлин Дорнбос.

Чиновник Пентагона пояснил, что для США является текущим приоритетом в вопросе авиации. "Нужно обеспечить, чтобы Украина могла использовать авиацию, которая сейчас есть, для достижения эффекта в текущем конфликте", - говорится в сообщении.