У Пентагоні пояснили, чому США не передають свої літаки Україні

Фото: Росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії, є жертви (mi.in.ua)

В останньому пакеті військової допомоги для України досі немає винищувачів. В США пояснили, що цей процес займе роки, тому простіше переобладнати поточні українські літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську журналістку Кейтлін Дорнбос.

Чиновник Пентагону пояснив, що для США є поточним пріоритетом в питанні авіації. "Треба забезпечити, щоб Україна могла використовувати авіацію, яка зараз є, для досягнення ефекту в поточному конфлікті", - йдеться у повідомленні.