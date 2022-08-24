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У Пентагоні пояснили, чому США не передають свої літаки Україні

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США, Середа 24 серпня 2022 22:44
У Пентагоні пояснили, чому США не передають свої літаки Україні Фото: Росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії, є жертви (mi.in.ua)
Автор: Дмитро Браславський

В останньому пакеті військової допомоги для України досі немає винищувачів. В США пояснили, що цей процес займе роки, тому простіше переобладнати поточні українські літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську журналістку Кейтлін Дорнбос.

Чиновник Пентагону пояснив, що для США є поточним пріоритетом в питанні авіації.

"Треба забезпечити, щоб Україна могла використовувати авіацію, яка зараз є, для досягнення ефекту в поточному конфлікті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів.

Україна зможе отримати системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

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