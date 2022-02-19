В Пентагоне объяснили, почему не считают блефом планы России по вторжению

Министр обороны США Ллойд Остин не считает блефом планы России по вторжению в Украину. Москва подготовила силы для на нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
По словам главы Пентагона, вблизи границы с Украиной "размещено все, что нужно для успешного вторжения".
"Не думаю, что это блеф. Если бы они перемещали войска в гарнизоны, мы бы не видели в этом регионе всего, что мы видим, - не только боевые вооружения, но также средства логистической и медицинской поддержки, боевую авиацию", - заявил Остин.
При этом он повторил заявление, что "атака может произойти в короткие сроки".
Напомним, по словам представителя министерства обороны США почти половина российских сил находится на ударных позициях. Так же он отметил, что Россия продолжает переброску военных к границе.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину. Он добавил, что до российского вторжения возможность дипломатического решения конфликта останется открытой.