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В Пентагоне объяснили, почему не считают блефом планы России по вторжению

Автор: Артур Родивилов

Министр обороны США Ллойд Остин не считает блефом планы России по вторжению в Украину. Москва подготовила силы для на нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По словам главы Пентагона, вблизи границы с Украиной "размещено все, что нужно для успешного вторжения".

"Не думаю, что это блеф. Если бы они перемещали войска в гарнизоны, мы бы не видели в этом регионе всего, что мы видим, - не только боевые вооружения, но также средства логистической и медицинской поддержки, боевую авиацию", - заявил Остин.

При этом он повторил заявление, что "атака может произойти в короткие сроки".

Напомним, по словам представителя министерства обороны США почти половина российских сил находится на ударных позициях. Так же он отметил, что Россия продолжает переброску военных к границе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину. Он добавил, что до российского вторжения возможность дипломатического решения конфликта останется открытой.

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Вторжение России в Украину