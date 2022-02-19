У Пентагоні пояснили, чому не вважають блефом плани Росії щодо вторгнення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

За словами глави Пентагону, поблизу кордону з Україною "розміщено все, що потрібно для успішного вторгнення".

"Не думаю, що це блеф. Якби вони переміщували війська в гарнізони, ми б не бачили в цьому регіоні всього, що ми бачимо, - не тільки бойові озброєння, але також засоби логістичної та медичної підтримки, бойову авіацію", - заявив Остін.

При цьому він повторив заяву, що "атака може відбутися в короткі терміни".