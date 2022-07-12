В Пентагоне назвали дату встречи союзников в формате "Рамштайн-4"

Четвертая встреча контактной группы по обороне Украины (UDCG) состоится 20 июля и в этот раз пройдет в онлайн-режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Дату новой встречи союзников озвучил министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Также глава Пентагона предоставил украинскому коллеге обновленную информацию о помощи США в области безопасности Украины, в частности, подробности о новом пакете на 400 млн долларов, о котором было объявлено 8 июля.
Министры также обсудили повестку дня следующего заседания контактной группы по обороне Украины, и обменялись мнениями по поводу будущего помощи США и союзников Украины в формате UDCG.
Напомним, в США заявили, что Украине поступает вооружение с рекордной скоростью.
Как сообщалось ранее, западные союзники страны по итогам встречи в формате "Рамштайн-3" объявили о поставках новых вооружений для Украины.
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