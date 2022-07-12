RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Пентагоні назвали дату зустрічі союзників у форматі "Рамштайн-4"

Фото: Рамштайн-4 відбудеться 20 липня в режимі онлайн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) відбудеться 20 липня і цього разу пройде в онлайн-режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

Дату нової зустрічі союзників озвучив міністр оборони США Ллойд Остін у телефонній розмові з Міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Також глава Пентагону надав українському колезі оновлену інформацію про допомогу США в галузі безпеки України, зокрема, подробиці про новий пакет на 400 млн доларів, про який було оголошено 8 липня.

Міністри також обговорили порядок денний наступного засідання Контактної групи з оборони України, і обмінялися думками з приводу майбутнього допомоги США і союзників України у форматі UDCG.

Нагадаємо, в США заявили, що Україні надходить озброєння з рекордною швидкістю.

Як повідомлялося раніше, західні союзники країни за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн-3" оголосили про постачання нових озброєнь для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиВторгнення Росії до України