У Пентагоні назвали дату зустрічі союзників у форматі "Рамштайн-4"

Четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) відбудеться 20 липня і цього разу пройде в онлайн-режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.
Дату нової зустрічі союзників озвучив міністр оборони США Ллойд Остін у телефонній розмові з Міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Також глава Пентагону надав українському колезі оновлену інформацію про допомогу США в галузі безпеки України, зокрема, подробиці про новий пакет на 400 млн доларів, про який було оголошено 8 липня.
Міністри також обговорили порядок денний наступного засідання Контактної групи з оборони України, і обмінялися думками з приводу майбутнього допомоги США і союзників України у форматі UDCG.
Нагадаємо, в США заявили, що Україні надходить озброєння з рекордною швидкістю.
Як повідомлялося раніше, західні союзники країни за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн-3" оголосили про постачання нових озброєнь для України.
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