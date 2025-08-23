Пентагон звільнив главу розвідки, який заперечив успішність ударів США по Ірану, - ЗМІ
Міністр оборони Піт Гегсет звільнив з посади главу Агентства військової розвідки, чиє розслідування заперечувало успішність ударів США по ядерній програмі Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, високопоставлений представник Пентагону заявив, що Джеффрі Круз більше не обійматиме посаду директора Розвідувального управління розвідки (DIA). Крім того, сенатор Марк Ворнер, який входить до сенатського Комітету з розвідки, теж підтвердив звільнення чиновника.
"Звільнення чергового високопоставленого співробітника органів національної безпеки підкреслює небезпечну звичку адміністрації Трампа ставитися до розвідки як до перевірки лояльності, а не як до засобу захисту нашої країни", - сказав Ворнер.
Bloomberg зазначає, що Круз курирував розслідування, яке дійшло висновку, що удари США в червні, ймовірно, не завдали шкоди основним підземним компонентам ядерної програми Ірану.
Президент США Дональд Трамп, навпаки, заявляв, що об'єкт був "повністю знищений". Гегсет також виступив проти попередньої оцінки агентства Круза.
"Знову ж таки, це попередня інформація, але вона просочилася в пресу, тому що хтось хотів заплутати ситуацію і представити все так, ніби цей історичний страйк не увінчався успіхом", - заявив тоді Гегсет.
Також видання додало, що Джеффрі Круз був 23-м директором Розвідувального управління Пентагону, а раніше обіймав посаду старшого радника з військових питань директора Національної розвідки.
За даними BBC, він командував ВПС і об'єднаними підрозділами "на рівні ескадрильї, групи та авіакрила".
Як уточнює Bloomberg, кандидатура Круза на посаду глави DIA була висунута колишнім президентом США Джо Байденом і одноголосно затверджена Сенатом наприкінці 2023 року.
Удари США по Ірану
Нагадаємо, що в червні цього року між Ізраїлем та Іраном сталася 12-денна війна.
Незабаром, у ніч на 22 червня до неї приєдналися США. Зокрема, американські ВМС завдали ударів по об'єктах іранської ядерної програми у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для атаки було застосовано потужні авіабомби, які здатні пробивати бункерні споруди глибоко під землею.
Однак ЗМІ, пославшись на розвідку США, писали, що основні елементи іранської ядерної інфраструктури залишилися неушкодженими.
Це викликало гнівну реакцію Трампа, який стверджував, що ядерна програма Ірану знищена. Він звинуватив американські ЗМІ в розпорядженні дезінформації.
Хоча пізніше він не виключив, що Іран може відновити свою ядерну програму "в іншому місці".
Детальніше про те, як відбувається скандал навколо Ірану і спецслужб США - читайте в матеріалі РБК-Україна.