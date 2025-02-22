Пентагон звільнить понад 5 тисяч працівників у рамках ініціативи Трампа

За даними видання, скорочення, які мають відбутися наступного тижня, є невеликою частиною від 50 000 втрачених робочих місць у міністерстві оборони США.

Високопоставлений чиновник Дарін Сельнік заявив, що Пентагон заморозить процеси найму на роботу і в кінцевому підсумку може скоротити загальну кількість з 950 000 цивільних працівників на 5-8%.

Ці скорочення є останнім у швидкоплинній реформі під керівництвом технологічного мільярдера Ілона Маска, яка звільнила понад 20 000 працівників і демонтувала програми по всьому уряду США, від іноземної допомоги до фінансового нагляду.