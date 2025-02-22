Пентагон звільнить понад 5 тисяч працівників у рамках ініціативи Трампа

Пентагон оголосив про скорочення 5400 робочих місць. Це частина ініціативи американського президента Дональда Трампа щодо зменшення федеральної робочої сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, скорочення, які мають відбутися наступного тижня, є невеликою частиною від 50 000 втрачених робочих місць у міністерстві оборони США.
Високопоставлений чиновник Дарін Сельнік заявив, що Пентагон заморозить процеси найму на роботу і в кінцевому підсумку може скоротити загальну кількість з 950 000 цивільних працівників на 5-8%.
Ці скорочення є останнім у швидкоплинній реформі під керівництвом технологічного мільярдера Ілона Маска, яка звільнила понад 20 000 працівників і демонтувала програми по всьому уряду США, від іноземної допомоги до фінансового нагляду.
Нагадаємо, що Трамп та Маск, який наразі очолює Департамент ефективності уряду, намагаються скоротити державні витрати в адміністрації президента.
Зауважимо, що Департамент урядової ефективності Маска очолив зусилля з ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), основного механізму надання американської зовнішньої допомоги та критично важливого інструменту "м'якої сили" США для завоювання впливу за кордоном.
Зокрема, Департамент також скоротив витрати Міносвіти США на понад 900 млн доларів.
Крім того, нещодавно Трамп звільнив главу Національного архіву Коллін Шоган, яка причетна до його кримінальної справи.
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