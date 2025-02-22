Пентагон уволит более 5 тысяч работников в рамках инициативы Трампа

Напомним, что Трамп и Маск, который сейчас возглавляет Департамент эффективности правительства, пытаются сократить государственные расходы в администрации президента.

Заметим, что Департамент правительственной эффективности Маска возглавил усилия по ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), основного механизма предоставления американской внешней помощи и критически важного инструмента "мягкой силы" США для завоевания влияния за рубежом.

В частности, Департамент также сократил расходы Минобразования США на более 900 млн долларов.

Кроме того, недавно Трамп уволил главу Национального архива Коллин Шоган, которая причастна к его уголовному делу.

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